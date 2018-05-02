Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 16:39

İluh Deresinde ilaçlama çalışması

Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hava sıcaklıklarının artmasıyla larvaların oluştuğu alanlarda erken müdahale için ilaçlanma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İluh Deresinde ilaçlama çalışması

02 Mayıs 2018 16:39

Mevsimsel koşulları göz önüne alarak ilaçlama takvimini işleten belediye veteriner işleri müdürlüğü ekipleri, sinek, sivrisinek ve larvaya karşı zamanında müdahale için sulama kanalı, İluh Deresi, su birikintileri ve şehir merkezindeki kanallarda ilaçlama çalışmalarına ağırlık verdi. Yumurtaların larva, pupa ve ergin sivrisinek haline dönüşümünü engellemek için yapılan ilaçlama ile söz konusu sivrisinek popülasyonunu en aza indirip buna bağlı olarak oluşabilecek hastalıkların minimize edilmesi için ilaçlama gerçekleştiriliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç