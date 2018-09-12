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İmam Abdullah Türbesi'nin minaresi taşındı

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde bulunan İmam Abdullah Türbesi’nin minaresi taşındı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan İmam Abdullah Türbesi'nin minaresi taşındı.


Ilısu Baraj gölü suları altında kalacak olan antik kent Hasankeyf'te Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Türbesi'nin taşınma işlemi sonrası İmam Abdullah Türbesi'nin minaresinin taşınma işlemine bu sabah saatlerinde başlandı. 450 ton ağırlığındaki minare 14 hidrolik kriko ve 96 tekerlekli modüler SPMT aracına yüklenerek Yeni Hasankeyf yerleşkesinde bulunan Arkeopark Alanı getirildi. Taşıma işlemi yaklaşık 2 saat sürdü. Başarılı bir şekilde gerçekleşen taşıma işlemi sonrası görevli personeller hatıra fotoğrafı çektirdi.


Hasankeyf'te taşınacak eserler arasında Kızlar Camisi, Süleyman Han Cami, Koç Cami, Er Rızık Cami ve Orta Kapı bulunuyor.

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