İmam Abdullah Türbesi'nin minaresi taşınmaya başlandı

Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te tarihi eserlerin taşınma işlemi devam ediyor.

Ilısu Baraj göl suları altında kalacak olan tarihi antik kent Hasankeyf'te Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Türbesi'nin taşınma işlemi sonrası İmam Abdullah Türbesi'nin minaresinin taşınma işlemine de başlandı. 450 ton ağırlığındaki İmam Abdullah Türbesi'nin Minaresi 14 hidrolik kriko ve 96 tekerlekli modüler SPMT aracına yüklenerek Yeni Hasankeyf yerleşkesinde bulunan Arkeopark Alanı'nda konumlandırılmak üzere taşınmaya başlandı. Taşıma işleminin yaklaşık 2 saat sürmesi bekleniyor.