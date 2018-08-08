İncir ve semiz otu satarak ailelerinin geçimine katkı sağlıyorlar

Aileleri tarafından bahçelerinde doğal olarak yetiştirilen semiz otu ve incirleri büyüklerinin yardımı ile kopararak ilçe merkezinde satan çocuklar, günlük yaklaşık 100 ile 150 TL arasında para kazanıyor. Sason merkez meydanında açtıkları tezgahlarda incirin kilosunu 5 TL’den semiz otunun kilosu ise 2 TL’den satan çocuklar ailelerinin bütçesine katkı sağlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Yaptıkları işin kendilerine keyif verdiğini belirten çocuklar, ürünlerini genellikle Sason’dan Batman’a giden araçlarda bulunan yolculara sattıklarını dile getirerek, ürünlerinin temiz ve organik olarak yetiştirildiğinden dolayı kolayca satıldığını söyledi.