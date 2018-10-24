İnşaatta beton bloklar devrildi: 2 işçi yaralandı

Batman'da bir inşaatta beton blokların devrilmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Kaza, Batman merkez Çamlıtepe Mahallesi Beşikçi Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beton blokları taşıyan iş makinesi ile vincin çarpışması üzerine bloklar devrildi. Kazada, Müslüm Akgün ve soyadı öğrenilemeyen Rıdvan adlı iki işçi, beton blokların altında kaldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılan işçiler, ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.