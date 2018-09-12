İş makinesi vincin üzerinden devrildi

Kazada, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Batman kent merkezi Hasankeyf Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batman Belediyesi Batı Raman katı atık toplama merkezinde arızalanan iş makinesini bakım ve onarım için makine parkına götüren vincin üzerinden akan hidrolik yağından dolayı virajı alırken devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Vincin üzerinde bağlı olduğu zincirlere rağmen devrilen iş makinesini taşıyan vinç şoförü Sait Solmaz, “İş makinesini Batı Raman'daki çöplükten aldım. Hasankeyf Kavşağına geldiğim zaman virajı alırken bir anda devrildi. İş makinesinin hidrolik yağı vincin dorsesine akmış ve virajı alırken devrilmesine neden oldu. Çok şükür kazada yaralanan olmadı” dedi.