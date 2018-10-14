İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İş yerindeki araç kül oldu

Batman’da tamir için sanayiye bırakılan hafif ticari araç kimsenin olmadığı sırada alev alarak küle döndü.

Batman'da tamir için sanayiye bırakılan hafif ticari araç kimsenin olmadığı sırada alev alarak küle döndü.


Olay, Batman Yeni Sanayi Sitesi 3. Blok'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tamir için sanayide ustaya bırakılan 72 EH 740 plakalı hafif ticari araç henüz belirlemeyen nedenden dolayı alev aldı. İş yerindeki aracın yandığını görenler hemen durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürme çalışması başlattı. Kısa sürede alev topuna dönen araç kullanılamaz hale gelirken, aracın bagaj kısmında bulanan ders kitapları da yanarak küle döndü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.