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13 Temmuz 2018 16:22

İşadamlarından mucurlu yol tepkisi

Batman’da bir grup işadamı, sürekli trafik kazalarının yaşandığı Beşiri karayoluna mucur serilmesine tepki gösterdi.

İşadamlarından mucurlu yol tepkisi

13 Temmuz 2018 16:22

İşadamları, yolu kısa süreli trafiğe kapatarak, eylem yaptı.


Batman’da sürekli kazalarının yaşandığı Beşiri yoluna mucur serilmesine bir tepki de iş adamlarından geldi. Organize Sanayi Bölgesi ile Çöplük Kavşağı arasında Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından serimi yapılan mucurun 3 bin çalışanı ölüm ve yaralanma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktığı belirten işadamları, yolu kısa süreli trafiğe kapatarak, eylem yaptı.


OSB Müteşebbis Heyeti Başkan Yardımcısı Mehmet Hadi Yalçın, yola mucur serme çalışmaları başladığında Karayollarıyla görüşmeye gittiklerini anlatarak, “Bize geç kaldığımızı söylediler. ‘Yapılması gereken yere kadar bitirelim, ondan sonra durduracağız’ dediler. Fakat buna rağmen şuraya kadar geldiler ondan sonra durdurmadılar. Dünden beri yaklaşık 10 tane kaza oldu. Mucuru durdurmalarını istiyoruz. Burada günde yaklaşık 3 bin insan işe gidip geliyor ve bunlar servisle gidip geliyor. Patronları saat 08.00’da orada olmadığı zaman niye 08.30’da geldin diyebilir. Bu insanlar acele etmek zorunda. Benim, senin gibi 20 ile 30 ile gidemez. Bizim istediğimiz şey sadece mucur çalışmalarını durdurmaları. Buraya sıcak asfalt yapılmasını istiyoruz” dedi.


İşadamı Aziz Yavuz ise “Şuana kadar 3 tane insan öldü, 10 tanede yaralı var. Daha kaç tane insan ölecek. İnsanların ölmesi mi gerekiyor. Lütfen duyarlı olsunlar. Çalışmayı durdurun diyoruz” diye konuştu.


Eylem sırasında olay yerine gelen jandarma ekipleri ise, işadamlarının eylemlerinin sonlandırmasını istedi. Grup, daha sonra dağıldı.




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