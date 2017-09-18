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18 Eylül 2017 11:14

İşçi bulamadığı için iş yerini kapatacak

Batman’ın Gercüş ilçesinde 17 yıldır çay ocağı işletmeciliği yapan Abdulbaki Halitoğlu, çalıştıracak personel bulamadığı için iş yerini kapatacağını belirtti.

İşçi bulamadığı için iş yerini kapatacak

18 Eylül 2017 11:14


Batman’ın 5 bin nüfuslu Gercüş ilçesinde 17 yıldır çay ocağı işletmeciliği yapan Abdulbaki Halitoğlu, çalıştıracak personel bulamıyor. Bu nedenle sıkıntı yaşadığını anlatan Halitoğlu, bir müddet daha eleman arayışında olacağını ancak eleman bulamadığı takdirde iş yerini kapatmak zorunda kalacağını söyledi. Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan ancak işsiz olduğu için çay ocağı işlettiğini anlatan Halitoğlu, “Yaklaşık 17 yıldır çay ocağı işletmeciliği yapıyorum. Bana yardımcı olacak eleman bulamadığım için çay ocağını kapatmak zorunda kalacağım. İlçe nüfusu yaklaşık 5 bin. İlçemizde iki aydan beri eleman bulamamam beni üzmesine rağmen sevindirici bir durum. Eleman bulamamam Gercüş’te işsizlik sorunun aslında çözülmüş olduğunun bir kanıtıdır. Çay ocağını kapatacağım için üzgünüm ama ilçemizde işsizlik sorununun çözülmüş olması beni son derece mutlu etmektedir” dedi.




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