İşkur Batman’da 378 işçi alacak

İşkur Batman İl Müdürü Vekili Mahmut Polat, her yıl olduğu gibi bu yıl da kentte işsizliğin azaltılması ve çalışan nüfusun arttırılması amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda 9 ay süreyle istihdam edilmek üzere 378 işçi alımının yapılacağını belirtti. Polat, “Projeler kapsamında alınan işçiler, çevre temizliği, okulların bakım-onarım işlerini yürüteceklerdir. Başvurular 14-18 Eylül tarihleri arasında İl Müdürlüğümüze veya www.iskur.gov.tr elektronik adresi aracılığı ile yapılacaktır. İkamet adresi baz alınarak her ikamette sadece bir kişi programdan yararlanacak. Seçilen vatandaşlar 2 Ekim’de işbaşı yapmış olacaktır. Erkeklerde 35-55, Kadınlar da 30-50- yaş arasında başvuru alınacaktır. Emekli, malul aylığı alanlar ve öğrenciler projeye başvuru yapamayacaktır” dedi.