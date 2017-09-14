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14 Eylül 2017 11:00

İşkur Batman’da 378 işçi alacak

İşkur Batman İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 9 ay süreyle istihdam edilmek üzere 378 geçici işçinin alınacağını duyurdu.

İşkur Batman’da 378 işçi alacak

14 Eylül 2017 11:00


İşkur Batman İl Müdürü Vekili Mahmut Polat, her yıl olduğu gibi bu yıl da kentte işsizliğin azaltılması ve çalışan nüfusun arttırılması amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda 9 ay süreyle istihdam edilmek üzere 378 işçi alımının yapılacağını belirtti. Polat, “Projeler kapsamında alınan işçiler, çevre temizliği, okulların bakım-onarım işlerini yürüteceklerdir. Başvurular 14-18 Eylül tarihleri arasında İl Müdürlüğümüze veya www.iskur.gov.tr elektronik adresi aracılığı ile yapılacaktır. İkamet adresi baz alınarak her ikamette sadece bir kişi programdan yararlanacak. Seçilen vatandaşlar 2 Ekim’de işbaşı yapmış olacaktır. Erkeklerde 35-55, Kadınlar da 30-50- yaş arasında başvuru alınacaktır. Emekli, malul aylığı alanlar ve öğrenciler projeye başvuru yapamayacaktır” dedi.




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