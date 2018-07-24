İstanbul’dan Sason’daki engelli vatandaşlara yardım eli

İstanbul’da engelli okulları yaptığı belirtilen hayırsever iş adamı Özcan Halaç’ın daha önce de İstanbul Kuyumcu Kent’te Sosyal projeler ve engelli koordinatörlüğü görevinde bulunan Sasonlu Aydın Avşar’ın aracılığı ile Sason’daki engellilere tekerlekli sandalye yardımı yaptığı belirtildi. İş adamının gönderdiği akülü sandalyelerden birine kavuşan doğuştan bedensel engelli olan Adnan Kandemir, hayırsever iş adamının gönderdiği akülü sandalye sayesinde istediği yere gidebildiği için çok mutlu olduğunu belirterek hayırsever iş adamına teşekkür etti.