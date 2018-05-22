İzmir’den gelen öğrenciler Batman’da ağırlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen “Biz Anadoluyuz” projesi ile İzmir’in Beydağ ve Kiraz ilçelerinden Batman’a gelen öğrenci kafilesi Türkiye Petrolleri Kristal Park Tesisleri’nde düzenlenen iftar programında ağırlandı. İftar programına Vali Ahmet Deniz ve Eşi Olcay Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, kamu kurum yöneticileri, Batmanlı ve İzmirli öğrenciler katıldı. Öğrencilere hitaben kısa bir konuşma yapan Vali Deniz, “Biz Anadoluyuz” projesinin ülkemizin Batısı ve Doğusu arasında kardeşlik köprüsünün kurulmasına vesile olduğunu belirterek, projenin; öğrencilerin şehirlerin tarihi, kültürel ve turistik dokusunu tanıma ve öğrenmeleri açısında önemli olduğunu ifade etti. Program sonrası İzmir’den gelen öğrencilerle hatıra fotoğraf çekildi.