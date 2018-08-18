Kadın hırsızlar, alışveriş yapmaya gelen genç kadını soydu

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay 15 Ağustos’ta saat 18.00 sıralarında Gülistan Caddesi’ndeki bir mağazada yaşandı. İddiaya göre Antalya’dan Batman’a misafirliğe gelen genç kadın bayram alışverişi için bir giyim mağazasına girdi. Alışveriş yapmak isteyen genç kadını takip eden hırsızlar, etrafını çevirerek kaşla göz arasında 300 TL ve 4 tane kart çaldı.

Parasının çalındığından haberi olmayan genç kadın alışverişe devam etti. Hırsızlar, arkasına dönen genç kadına yanlışlıkla çarptıklarını söyleyip parayı çaldıktan hemen sonra mağazayı terk etti. Kasaya ödeme yapmaya gelen genç kadın o anda parasının çalındığını fark ederek durumu mağaza yetkilisine bildirdi. Bunun üzerine mağaza yetkilisi genç kadının alışveriş yaptığı zaman dilimini inceleyerek, parasının çalındığını tespit etti. Polis merkezini arayan genç kadın hırsızlardan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri 2 kadın hırsızı bulmak için çalışma başlattı.