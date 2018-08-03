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03 Ağustos 2018 14:49

Kadın öğretmene tekme atan zanlı yakalandı

Batman’da yolda yürüyen Devrim Akçakay isimli öğretmeni motosikletiyle seyir halindeyken tekme atarak yaralayan şahıs, polis tarafından bu sabah yakalandı.

Kadın öğretmene tekme atan zanlı yakalandı

03 Ağustos 2018 14:49


Edinilen bilgilere göre, olay, 27 Temmuz 2018 tarihinde Batman Ziya Gökalp Mahallesi Serhat Caddesi üzerinde saat 07.50 sıralarında meydana geldi. Devrim Akçakay isimli kadın öğretmen Atatürk Bulvarı’ndan Serhat Caddesine doğru yürüdüğü sırada motosikleti ile arkasından gelen Gürgin Salgara (38) kadın öğretmeni sırtından tekmeledi. Tekmenin şiddeti ile yere düşen kadın öğretmen Devrim Akçakay’ın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişirken, yaralanan kadın öğretmen olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.



"Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi"


Batman Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanan Gürgin Salgara, ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki ifade işlemleri sonrası Salgara, Batman Adliyesine getirildi. Adliyeye getirilişi sırasında ‘Niye yaptınız sorusuna’ Gürgin Salgara gazetecilere de hakaretler savurdu.




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