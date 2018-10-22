Kadın veteriner, hayvanlar için sarp kayalıkları geçiyor

Batman'ın Sason ilçesinde Veteriner Leyla Batıt, hayvanların bakım ve tedavilerini yapabilmek için 3 bin rakımlı Mereto Dağı'ndaki köy ve mezralara çıkıyor. Sarp kayalıklardan geçen Batık, zorlu arazi ve iklim koşullarına hayvanlar için göğüs geriyor.

Sason'da görev yapan 2 çocuk annesi Veteriner Leyla Batıt, ilçe kırsalındaki hayvanların bakım ve tedavileri için yoğun çaba gösteriyor. Zorlu arazi ile yağmur, çamur, kar, dolu ve fırtına gibi durumlara göğüs geren Batıt, 3 bin rakımlı Mereto Dağı'ndaki köy ve mezralardan vatandaşların hayvanları için yaptıkları talepleri geri çevirmiyor. İlçeye bağlı tüm köy ve mezralara giden Batıt'ın çabası, yöre halkının takdirini topluyor.

Mareto Dağı'nda bulunan Çakırpınar köyünde 20 yıldır keçi besiciliği yapan Ali Vural, veteriner Batıt'ın yaptığı hizmetlerden bütün köylünün memnun olduğunu belirterek, hayvanları hastalandığında anında onu arayarak yardım talebinde bulunduklarını ifade etti. “Veteriner hekimimiz kar kış demeden daima hastalanan hayvanlarımızın imdadına koşuyor. Veterinerimizin hayvanları çok sevdiğini biliyoruz. Bütün azmi ve gücünü köylüleri memnun etmek için harcıyor. Bazen sabah erken saatlerde köyümüze gelerek akşam geç saatlere kadar çalışıyor. Onun için mesai saati diye bir şey yok. Köyümüzün arazi yapısı çok zor. Erkeklerin bile geçmekten korktuğu kayalıklardan geçerek bütün evlere ulaşıyor. Hasta hayvanlarımızı tedavi ediyor, hayvanlarımızı kayıt altına alarak desteleme almamızı sağlıyor. Bu yardımlarından dolayı kendisine ve devletimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

5 yıldır Sason'da görev yapan Batıt ise, görevini severek yaptığı için zorlukların üstesinden geldiğini anlatarak, her türlü arazi şartlarına rağmen köylülerden gelen yardım talebine yetişmek için canla başla çalıştığını ifade etti.