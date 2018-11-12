Kahraman polisin babası Sason'da şehit yakınlarıyla bir araya geldi

İki yıl önce İzmir adliyesi önünde PKK'lı teröristlerin kaos planlarını canı pahasına önleyerek şehit düşen Elazığlı kahraman polis Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Sason'da şehit yakınları derneğini ziyaret ederek, bir süre görüşme yaptı.

İzmir adliyesi önünde 5 Ocak 2017 günü saat 16.10'da terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen, Türk halkının gönlünde ölümsüzleşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'in ziyaretinden dolayı gurur duyduklarını belirten Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muttalip Çelik, “Kahraman şehidimizin babası biz şehit yakınları için ayrı bir değere sahiptir. O bizlere kahraman şehidimizin emanetidir. Ziyareti bizleri çok memnun etmiştir” dedi.

Dernek ziyaretinin ardından İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret eden şehit polis Fetih Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, kendisini karşılayan polis memurlarına tek tek sarılarak onlarla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Amiri Vekili Komiser Yardımcısı Mikail Karkacı ve ekibi tarafından sıcak bir ilgiyle karşılandığını belirten Mehmet Zeki Sekin, polis memurlarına memnuniyetini ifade ederek teşekkür etti. Emniyetin ardından 7. Jandarma Tabur komutanlığında Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya ile bir araya gelen baba Sekin, daha sonra ilçeden ayrıldı.