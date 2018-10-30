Kamyonetin arkasındaki tehlikeli yolculuk

Batman'da seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunan yaşlı adamın tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Nakliye aracının içindeki eşyalar düşmesin diye canını hiçe sayan yaşlı adamı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Batman'ın Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarında bir nakliye aracına asılarak yolculuk yapan yaşlı adam görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeye aldırış etmeden kamyonetin arka kasasına tutunan yaşlı adam, dakikalarca bu şekilde yolculuk etti. O tehlike anları ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.