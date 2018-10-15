İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonetle tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı

Batman’da yük dolu kamyonetin arkasında yapılan tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batman'da yük dolu kamyonetin arkasında yapılan tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.


Batman'da kamyonetin arkasında yapılan tehlikeli yolculuk vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi. Eşyalar düşmesin diye kendi canlarını hiçe sayanlar görenleri hayretler içinde bıraktı. Olay, Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kamyonetin arkasında yol boyunca tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan adamı gören vatandaşlar bu anı cep telefonları ile görüntüledi. Vatandaşlar hayretler içinde cep telefonlarına sarılırken, canını hiçe sayan kişi ise olanlara aldırış etmeden kamyonetin arkasındaki yolculuğuna devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.