Kanlı Ay tutulması Batman’da izlendi

Mezopotamya Astronomi Derneği Kıra Dağı’nda gökyüzü meraklıları için teleskoplar kurarak Kanlı Ay tutulması için gözlem yaptı.

Batman’da gökyüzü meraklıları tarafından Kıra Dağı’nda gözlemlenen Kanlı Ay tutulması hakkında bilgi veren Mezopotamya Astronomi Derneği Kurucularından Ferhat Tekeş, bu yüzyılda görülebilecek en uzun ay tutulmasının olduğunu söyledi. Tekeş, “21. yüzyılın en uzun ay tutulmasını arkadaşlara gösteriyoruz. Bu aynı şekilde 2100 yılına kadar görebileceğimiz en uzun ay tutulmasıdır. Mezopotamya Astronomi Derneği olarak teleskoplarımızı kurduk ve gelen misafirlerimize ay tutulmasını gösteriyoruz. Ay tutulması gözle görünür şekilde hilal şeklini almaya başladı ve tam tutulduktan sonra kırmızımsı bir renge dönüşecektir. Aynı şekilde gün doğumu ve gün batımında aynı şekilde kırmızıya dönüşüyor. Fakat bu ışık kırılmasından dolayı kırmızıya dönüşüyor. Buradaki kırmızı ay tutulmasından dolayı kaynaklanıyor. Aynı şekilde ay tam tutuluncaya kadar bu devam edecektir. Gözlemlerimiz tutuluncaya kadar devam edecektir” diye konuştu.

“100 yılda bir gerçekleştiği için geldim”

Kanlı Ay tutulmasının 100 yılda bir gerçekleştiği için izlemeye geldiğini belirten vatandaşlardan Mehmet Çiftçi, “Ay tutulması ile ilgili gazetelerde duymuştum, 100 yılda bir gerçekleştiğini ve ilgimi çekmişti. Batman’da bunun nadir görülecek bir yerlerden olduğu için gerekli yerlerle konuşup hocalarımızın yardımı ile birlikte teleskopları kurup böyle bir etkinlik düzenlendi. 100 yılda bir olduğu içinde katılmak istedik” dedi.

“Mars’ı da görebilmek isterdim”

Gökyüzü meraklısı bir öğrenci olan Ayşe Açık, “İlk defa ay tutulması gördüm ve teleskopla bakmak beni etkiledi. Çok beğendim. Bunu kaçırmadığım için çok mutluyum. Mars’ı da görebilseydim çok iyi olurdu. Çünkü Mars’ı çok merak ediyorum. Gökyüzüne karşı bir ilgim var. O yüzden bu organizasyonu hazırlayanlara çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.