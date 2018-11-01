Kanser hastası genç yardım eli bekliyor

BATMAN (İHA) – Batman'da yaşayan ve evlendikten 3 ay sonra yakalandığı kolon kanseri nedeni ile evini geçindiremeyen 24 yaşındaki Mahsum Gümüş yardım bekliyor.

Batman'da ikamet eden evli ve bir çocuk babası Mahsum Gümüş, 2017 yılında evlendikten 3 ay sonra kolon kanserine yakalandı. İyi derecede İngilizce bilen ve daha önce iş makinası operatörü olarak çalışan Gümüş, hastalığı yüzünden çalışamaz duruma geldi. Sekiz kişilik bir aileye baktığını ve iki kız kardeşinin de okuduğunu kaydeden Gümüş, hem ailesini geçindirmek hem de kız kardeşlerini okutmak için hasta haliyle çalışmak istiyor.

“Tedavide ilerleme var”

Tedavisinde biraz ilerleme kat edildiğini dile getiren Gümüş, “Şimdi eskisinden daha iyiyim. Zorlu bir tedaviden geçtim. Çok yüksek dozda kemoterapi verdiler. Eskiye nazaran daha iyiyim. Çalışmak istiyorum. Aileme yardımcı olmak istiyorum. Bakıcı maaşı vardı onu da iptal ettiler. Aileme yardım edebileceğim bir iş istiyorum. Evliyim ve bir çocuğum var. Okula giden iki kız kardeşim var. İkisi de dershaneye gidiyor. Onlara da yardımcı olmak istiyorum. Tüm aile bir engelli maaşı üzerinden geçiniyoruz. Aylık 650 TL alıyorum. Bununla iki kardeşimi okutuyor ve aileyi geçindiriyorum. Bir iş olursa aileme bakmak istiyorum. Batman'da hayırseverlerin yardımını bekliyorum. İş varsa iş istiyorum” dedi.