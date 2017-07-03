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03 Temmuz 2017 15:52

Karnından 3 kilogramlık kitle çıkarıldı

Batman’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran vatandaşın karnından 3 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Karnından 3 kilogramlık kitle çıkarıldı

03 Temmuz 2017 15:52


Batman’da uzun zamandan bu yana karın ağrısı yaşayan 52 yaşındaki Mehmet Salih Deniz, özel bir hastaneye başvurdu. Burada muayene edilen Deniz’in karnında kitle olduğu belirlendi. Ameliyata alınan Deniz’in karnından 3 kilogramlık kitle çıkarıldı. Deniz, 9 ay önce hastalığının farkına vardığını belirterek, “Ama pek önemsemedim hastalığımı. Hastalığımı çok aksattım. Hastanede ameliyata girdim, ameliyat çok başarılı geçti. Karnımdaki çıkan kitleyi gördüm neredeyse bir çocuğun başı kadardı” dedi.


Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrah Op. Dr. Hakan Adagülü ise, “Hastamızın karnında yaklaşık 17 ila 18 santim metre kitle vardı. Hastanın kalın bağırsağı, böbreğe ve üretarlara bası yapmış. Genel sızı altında hastayı ameliyata aldık. Kan hazırlıklarımızı yaptık ama kanama ihtiyacımız olmadı. Güzel bir şekilde kitleyi etrafı dokuyarak çıkardık. Hastamızın karnından çıkardığımız kitle yaklaşık 3 kilo çıktı. Ameliyatımız iki saat sürdü. Şuanda hastamızın sağlık durumu çok iyi ekibimizle birlikte başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik” diye konuştu.




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