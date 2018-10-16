Kasaptan ‘Enflasyonla Mücadele Kampanyasına' destek

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir kasap, “Enflasyonla Mücadele Kampanyasına” destek vermek amacıyla indirim yaptı. Kasap, kilogramını 40 TL'den sattığı etin fiyatını 35 TL'ye indirdi.

Gercüş'te kasap Hasan Günaydın, “Enflasyonla Mücadele Kampanyasına” indirime giderek destek verdi. Günaydın, diğer esnaflara da çağrıda bulundu. Günaydın, etin kilogramını 40 TL'den 35 TL'ye indirdiklerini belirterek, milletin kazanması için böyle bir çalışmaya gittiklerini ifade etti. Türkiye'ye ekonomi üzerinden oyunlar oynandığını dile getiren Günaydın, “Bütün esnafların bizim gibi duyarlı olmasını istiyoruz” dedi.

Müşteri Fuat Güneş ise, kampanyaya olumlu baktıklarını anlatarak, “Allah kasabımızdan razı olsun. Enflasyona mücadele topyekun mücadeleye kendisi de katılmış etin kilosunu 40 TL'den 38 ile 35 TL'ye indirmiş katkısı olsun diye bu mücadeleye katılmış satılan et tamimiyle doğal gazda, bayırda, çayırda beslenen hayvanlar yerli ve güzel ettir. Memnunuz kendisinden sağ olsun oda katılmış bu kervana tüm esnaflarımızda topyekun mücadele için davet ediyoruz. Herkesin bir katkısı olsun küçük büyük demeden” diye konuştu.