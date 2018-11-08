Katil zanlısına 12 yıl sonra güvence belgesi

Batman'da 2006 yılında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Zilan Şeyhi Süleyman Bağdu'nun katil zanlılarından Yavuz Tüzün'e 12 yıl aradan sonra Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesince güvence belgesi verildi. Yavuz Tüzün'ün 60 gün içinde teslim olması gerekiyor. Duruşması görülen davaya yüzlerce kişi katıldı.

Katil zanlısı Yavuz Tüzün için kırmızı bültenle aranma çıkmıştı. Yaşanan olayda tutuklu bulunan Abdullaziz Tüzün ile Burhanettin Tüzün için mahkeme heyeti daha önce 40 ile 50 yıl arasında değişen hapis cezası vermişti.

Mağdur yakınları, “Batman'da 12 yıldır devam eden adam öldürme dosyasında firari sanık Yavuz Tüzün hakkında güvence belgesi verilmesi talebini reddeden 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararına yapılan itiraz sonrasında 2. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı 3 aydan fazla süre sonra ve duruşma gününden bir önceki akşam mesai bitiminden önce itirazı kabul ederek skandal bir karara imza attı” dedi.

Mağdur yakınları dosyanın daha önce Yargıtaya gittiğini belirterek, Yargıtay tarafından karar verilmesine rağmen 12 yıldır firari sanığa müebbet ceza verilmesi gündemdeyken, güvence belgesi kararının akılları karıştırdığını ifade etti. Bu kararın adalete olan inancı sarsacağını dile getiren mağdur yakınları kirli ellerin adaleti sardığını ileri sürdü.

Daha öncede olayda kullanılan silahın namlusunda oynama olduğunu ve bunun mahkemece tespit edildiği dile getiren mağdur yakınları, olayın basit bir karar olmadığını beyan etti. Mağdur yakınları ayrıca aynı mahkemenin çok daha hafif suçlarda bile güvence belgesi taleplerini ret etmesine dikkat çekerek ömür boyu müebbette mahkum olma ihtimali olan sanığa böyle bir hak tanınmasının normal adalet anlayışıyla açıklanmayacağını söyledi.