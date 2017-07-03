Kentin tarihi ilçesi Hasankeyf’in ziyaretçi sayısı, kavurucu sıcaklar nedeniyle düştü.

Termometrelerin 44 dereceye kadar yükseldiği Batman’da kavurucu sıcaklar turizmi de etkiledi. Birkaç hafta öncesine kadar özellikle Zeynel Bey Türbesi’nin taşınmasıyla ziyaretçilerin akın ettiği kentin tarihi ilçesi Hasankeyf’in ziyaretçileri, kavurucu sıcakların başlamasıyla düştü. İlçe esnafı, ziyaretçi sayısının azalması nedeniyle iş yapamadıklarını belirtti. İlçede hediyelik eşya satan Mustafa İridil, son bir haftadan beri sıcak hava nedeniyle ziyaretçi sayısının düştüğünü belirterek, “Vatandaşlar sıcak hava nedeniyle dışarı çıkamıyorlar. Dışarı çıkamayan vatandaş gezmeye de gelemiyor. Bu yüzden de bizim de işlerimiz gittikçe düşüyor. Bu sezonu sıcaklarla kapatacağız, umudumuz önümüzdeki sezondur” dedi.

Hamdullah Güneş isimli esnaf ise, Hasankeyf ilçesinin ziyaretçi sayısının fark edilir derecede düştüğünü anlatarak, “Ramazan ayında havalar serin olduğu için ziyaretçi akını vardı. Bayram tatili için gelen ziyaretçiler sıcaklardan şikayetçi olduğu için geri dönüyorlardı. Biz de esnaf olarak bu durumdan mustaribiz” diye konuştu.