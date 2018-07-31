Kayıp ’Paşa’yı bulanlar ödüllendirilecek

Batman merkeze bağlı Gap Mahallesi’nde ikamet eden Elif ve Faruk Öztoprak çiftinin henüz 3 haftalıkken sahiplendikleri papağanları 4 gün önce balkondan uçup gitti. Papağanın bir daha geri dönmemesi üzerine büyük üzüntü yaşayan çift “Paşa” adını verdikleri papağanlarını bulup getirene ödül vereceklerini belirtti. “Paşa”yı mamalar ve şırıngalar ile beslediklerini ifade eden Elif Öztoprak, Jako cinsi papağanlarının kendilerine çoğu insandan daha fazla huzur verdiğini ifade ederek üzüntüsünü dile getirdi. Papağanlarını 3 gün önce kaybettiklerini aktaran Öztoprak, “Balkonda oturuyordum, onu da kafesin dışına çıkarmıştım. Birden yanımdan uçuverdi ve yakalayamadım. Çok uzaklaştı. Biz onu 3 haftalıkken almıştık. Şuan yaklaşık 5 aylık. Eşimle ikimiz çalıştığımızdan dolayı çocuk düşünmüyorduk. Ona çocuğumuz gözü ile bakıyorduk. Bizim için çok kıymetliydi. Manevi değeri çok yüksekti. Maddiyatla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Bulan kişinin insanlık namına getirmesi halinde mutlaka para ya da bir ziynet eşyası ya da karşı taraf ne talep ederse verileceğini temin ederiz” dedi.

“Bizi motive ediyordu”

Papağanlarıyla bir arkadaş bir dost gibi olduklarını vurgulayan Öztoprak, “Eşim gidip onu benim için İzmir’den aldı getirdi. Bizim için değeri tarif edilemez. Misafirliğe gittiğimiz zaman erken kalkıyorduk, geceyi bulmuyorduk. Evde kuş var, papağan var diye kesinlikle bir yerde yatıya kalamıyorduk. İş çıkışı eve geldiğimde onun sesini duyduğumda rahatlıyordum ve motive oluyordum. Evde bir arkadaş, bir dost gibiydi. Bizim için gerçekten çok değerliydi. Şuan evin içinde büyük bir eksiklik var. 4 gündür evde duramıyoruz, evde oturmuyoruz. Eve girince direkt ağlama moduna giriyorum. 4 gündür zaten ağlıyorum. Bayağı kötü olduk. Kuş deyip geçmeyin. Çoğu insandan daha fazla huzur veriyordu bize. Çok hüzünlüyüz ve gerçekten çok üzgünüz” diye konuştu.