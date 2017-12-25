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25 Aralık 2017 16:12

Kaymakam Beyaz gazetecilerle bir araya geldi

Batman’ın Sason Kaymakamı Ökkeş Beyaz, Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar ve Yücebağ Belde Belediye Başkanı Atilla Çetinkaya, ilçedeki ulusal ve yerel medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Kaymakam Beyaz gazetecilerle bir araya geldi

25 Aralık 2017 16:12


Basın mensuplarına yatıkları çalışmalar hakkında bilgi veren kaymakam Beyaz, “Geçtiğimiz günlerde Ankara’da bir takım temaslarda bulunan ilçe heyeti, ilçede yapılacak bir takım faaliyetler için ilçe bütçesine 5 milyon TL bütçe aktarıldı. İlçe bütçesine aktarılan para ile ilçenin ihtiyacı olan bazı köy ve mahallelerde büyük okullar yapılacak. Ankara’daki temaslarımızda ilçeye yönelik yapacağımız çalışmalarımıza destek istedik. Özelikle İlçe merkezinin büyük yüküne taşıyan Yunus Emre İlkokuluna yeni bina yapacağız. İlçemize bağlı Dereköy, Heybeli, Yiğitler, Tekevler köylerinde de merkezi okullar yapacağız. İlçemize büyük bir kültür merkezi kazandıracağız. Yeni bir öğretmenler evi yapılacak. Görüşmelerimizde Yücebağ’da yapılacak olan 4 dairelik lojman projesini 11 daireye çıkarttık. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü ile görüşme talebimiz oldu. Köy ve merkeze bağlı mahallelerimizde çalışmalarımız devem edecektir” dedi.


Belediye Başkanı Cuma Uçar ise, “Ankara’daki temaslarımızda birçok siyasetçi ve bürokrat ile görüşmelerimiz oldu. İlçemiz için çok faydalı bir ziyaret oldu. Bu ziyaretimizde bizlere yardımlarını esirgemeyen başta Batma Milletvekilimiz Ataullah Hamidi olmak üzere, bütün siyasetçi ve bürokratlarımıza çok teşekkür ederiz” diye konuştu.




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