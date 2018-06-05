Kaymakam Beyaz, güvenlik korucularıyla üs bölgesinde iftar açtı

Kayadüzü üs bölgesinde güvenlik korucuları ile iftar yemeğinde bir araya gelen Kaymakam Beyaz’a 7. Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya, İlçe Emniyet Amiri Kerim Türedi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hürriyet Bozkurt eşlik etti. Düzenlenen iftar yemeğinin ardından korucu noktasında incelemelerde bulunan Kaymakam Beyaz, güvenlik korucularının taleplerini dinledi. Korucu noktalarında bulunan sıkıntı ve sorunların tespit edilerek giderilmesi için talimat veren Kaymakam Beyaz, güvenlik korucuları ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra bölgeden ayrıldı.