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13 Haziran 2018 16:49

Kaymakam Beyaz’dan yaralı güvenlik korucusuna ziyaret

Batman’ın Sason İlçe Kaymakamı Ökkeş Beyaz, geçtiğimiz günlerde Karameşe köyü kırsalında teröristler tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan Güvenlik Korucusu Necmettin Karabulut’u Çakırpınar köyünde bulunan baba evinde ziyaret etti.

Kaymakam Beyaz’dan yaralı güvenlik korucusuna ziyaret

13 Haziran 2018 16:49


Güvenlik Korucusu Necmettin Karabulut’u baba evinde ziyaret eden Kaymakam Beyaz’a, Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yılmaz Güngör eşlik etti. Aileyle bir araya gelen Kaymakam Beyaz, Karabulut’un sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve refahı için mücadele eden güvenlik güçlerine yapılan saldırıları şiddetle kınadığını belirten Kaymakam Beyaz, yapılan saldırıların güvenlik güçlerini yıldıramayacağın ve terörün er geç bu topraklardan def edileceğini ifade etti.




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