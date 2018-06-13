Kaymakam Beyaz’dan yaralı güvenlik korucusuna ziyaret

Güvenlik Korucusu Necmettin Karabulut’u baba evinde ziyaret eden Kaymakam Beyaz’a, Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yılmaz Güngör eşlik etti. Aileyle bir araya gelen Kaymakam Beyaz, Karabulut’un sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve refahı için mücadele eden güvenlik güçlerine yapılan saldırıları şiddetle kınadığını belirten Kaymakam Beyaz, yapılan saldırıların güvenlik güçlerini yıldıramayacağın ve terörün er geç bu topraklardan def edileceğini ifade etti.