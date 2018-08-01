Kaymakam Bilici’den kurban kampanyasına destek

Kaymakam Bilici, Kurban Bayramı’nda kestirmeyi niyet ettiği kurbanlık için, Türkiye Diyanet Vakfı Kozluk Şube Başkanlığını ziyaret ederek, Vakıf Başkanı Hasan Serçe ve muvazzaf personel Numan Akkoyun’a vekalet verdi. Kardeşlik için milliyet, dilin ve rengin bir önem taşımadığını ifade eden Kaymakam Bilici; “Dinimizin vecibelerinden biri olan kurbanımızı dünyanın birçok ülkesinde yardım bekleyen mazlumların, mağdurların, fakirlerin ve yetimlerin derdine çare olmak, İslami ve insanı vazifemizi yapmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına teslim ettik. Allah kabul etsin İnşallah” dedi.