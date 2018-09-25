Kaymakam Özadalı, başarılı sporcuları ödüllendirdi

Batman'ın Sason ilçesine yeni atanan Kaymakam Abdullah Özadalı, Spor Lisesi yerleşmeyi başaran öğrencileri ödüllendirdi.

Batman'ın Sason ilçesine yeni atanan Kaymakam Abdullah Özadalı, Spor Lisesi yerleşmeyi başaran öğrencileri ödüllendirdi. Kaymakam Özadalı, Spor okulu sınavlarında başarılı olan öğrencileri kaymakam makamında ağırladı. Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eşref Çelik, "Sason Kaymakamlığı ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün destekleri ile 6 antrenör eşliğinde Spor Lisesi Yetenek Sınavlarında başarılı olan öğrencileri Kaymakam Abdullah Özadalı makamında ağırladı. Hedefimiz yetenekli gençlerimizi istedikleri liselere yerleştirmektir. Kaymakam Abdullah Özadalı'ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.