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Kaymakam Özadalı öğrencilerle bir araya geldi

Batman’ın Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı açılışının ilk gününde İstiklal İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti.

Batman'ın Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı açılışının ilk gününde İstiklal İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti.


Yeni eğitim ve öğretim yılı ilk günü münasebetiyle İstiklal İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelen Kaymakam Özadalı, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını dileyerek öğrencilere başarılar diledi. Ardından okul öğretmen ve idarecileri ile görüşen Özadalı, geleceğin teminatı olan öğrencilerin en iyi şekilde yetişmesinde ellerinden gelenin en iyisini yapma yönünde azami gayret sarf edilmesi gerektiğini ifade ederek, öğretmenlere de başarılar diledi. Ziyaretinde Kaymakam Özadalı'ya, Sason 7. Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya, Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amiri Komiser Mehmet Murat Sudagezer ve ilçedeki diğer kurum müdürleri eşlik etti.

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