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11 Haziran 2018 15:23

Kaza yapan aracın şoförü ve yolcuları köylüler tarafından kurtarıldı

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesi yolunda takla atarak şarampole yuvarlanan minibüste sıkışan araç şoförü, kaza yerine gelen köylüler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kaza yapan aracın şoförü ve yolcuları köylüler tarafından kurtarıldı

11 Haziran 2018 15:23


Edinilen bilgilere göre, Batman’dan Diyarbakır’ın Kulp ilçesine Sason güzergahı üzerinden giden Recep Çelik yönetimindeki 21 LA 914 plakalı minibüs, Umurlu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada şoför mahallinde bulunan iki yolcu ve araç sürücüsü Recep Çelik kapıların sıkışması sonucunda araçta mahsur kaldı. Kazayı fark eden bir kişinin durumu köylülere bildirmesi sonucu kaza yerine gelen köylülerin uzun uğraşıları sonucunda şoför ve iki yolcu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Araçta hasarın oluştuğu kazadan yara almadan kurtarılan şoför ve iki yolcu, tedbir amaçlı kaza yerine gelen ambulans ile Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazazedelerin durumunun iyi olduğu belirtildi.




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