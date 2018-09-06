Kesintisiz elektrik için direkleri bin 618 metreye taşıdılar

Elektrik şirketine bağlı ekipler, zorlu bir coğrafyaya sahip olan Batman’ın Sason ilçesi kırsalında bulunan 4 köy ve 10 mezraya kesintisiz enerji sağlamak için geçtiğimiz günlerde yoğun çaba harcadı.

Dicle Elektrik ekipleri Sarıyayla köyü hattına dikmek üzere 2 ağaç direğini, ilçe merkezinden kamyonlara yükleyip yola çıkardı. Ancak bir yanı dağ öte yanı uçurum olan toprak yol bitince Dicle Elektrik ekibi direkleri araçtan indirmek durumunda kaldı. Ekipler her biri 12 metre uzunluğunda ve yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki ağaç direkleri yolun bittiği noktadan itibaren bir kilometre boyunca sırtlarında taşıyıp bin 618 rakımlı tepeye çıkardı. Direklerin dikileceği çukurlar da iş makinesi oraya ulaşamadığı için kazma ve kürek yardımıyla kazıldı. Yaklaşık 4 saat süren zorlu bir çalışmanın ardından dikilen direklere iletim hattı bağlandı ve köylere elektrik verildi. Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri daha önce de yolu olmayan mezraya elektrik hizmetini ulaştırmak için 515 kilo ağırlığındaki trafoyu köylülerle birlikte yine sırtlarında taşımıştı.

Dicle Elektrik Batman İl Müdürü Yusuf Açar, vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti sağlayabilmek amacıyla tüm ekip olarak büyük bir fedakarlıkla çalıştıklarını söyledi. Batman’da en zorlu coğrafyaya sahip ilçelerden biri olan Sason’da yatırımlarını aksatmadan sürdürdüklerini belirten İl Müdürü Açar, “Bölge halkımıza kaliteli, sağlıklı ve kesintisiz enerji sağlamak görevimizdir. Tüm ağır şartlara rağmen ekiplerimiz canla başla çalışarak görevlerini yapmaya çalışıyor. Kırsalda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda büyük bir özveri gösteren ekip arkadaşlarıma ve yardımlarını esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.