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16 Eylül 2017 13:11

Kızılay 407 aileye nakdi yardım yaptı

Batman’ın Beşiri ilçesinde Kızılay tarafından yardıma muhtaç 407 aileye nakdi para yardımı yapıldı.

Kızılay 407 aileye nakdi yardım yaptı

16 Eylül 2017 13:11


Kızılay Beşiri ilçe şube başkanlığı ilçede yardıma muhtaç 407 aileyi tespit etti. Tespit edilen ailelere 250’şer Tl olmak üzere toplam 101 bin 750 TL para yardımı yapıldı. Yapılan yardımlar aile reisinin adına Ziraat Bankasında açılan hesaplara aktarıldı.


Kızılay Şube Başkanı Aslan Günenç, ilçe genelinde tespit edilen yardıma muhtaç ailelere zekat olarak yardım yaptıklarını belirterek, "İlçe genelinde maddi durumu iyi olmayan 407 aile tespit ettik. Bu ailelere yardım amaçlı nakdi para yardımında bulunduk. Yardımlarda katkısı olan her kese teşekkür ediyorum. Kızılay olarak daima yardıma muhtaç insanların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.




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