Kocalarından aldıkları harçlıklarla 98 çocuğu sünnet ettirdiler

İzmir’de ikamet eden Mine Kapı ve 7 arkadaşı, 2009 yılında “Siz yalnız değilsiniz, biz buradayız” adını verdikleri bir oluşum kurdu. Faaliyetlerine İzmir’de ev ve hasta ziyaretleri yaparak başlayan 8 arkadaş, daha sonra kocalarından aldıkları harçlıkları biriktirerek, Türkiye’nin dört bir yanında yardıma muhtaç insanlara el uzattı. Birçok ilde ana sınıflar oluşturan, öğrencilere kırtasiye malzemeleri gönderen, gençleri evlendiren kadınlar, son olarak da Batman’ın Beşiri ilçesinde yoksul ailelerin 98 çocuğunu sünnet ettirdi. Beşiri Devlet Hastanesinde sünnet ettirilen çocuklar için Seyyid Ayşan Genç taziye evinde de bir etkinlik düzenlendi. Mevlit okunan etkinlikte, ellerine kına yakılan çocukların ve ailelerinin mutlulukları gözlerinden okundu.

“Amacımız gönül köprüsü kurmak”

Amaçlarının kardeşlik, kaynaşma, sevgi ve gönül köprüsü kurmak olduğunu anlatan Mine Kapı, “Biz 8 ev kadını olarak eşlerimizden aldığımız harçlıkları, şu an Batman ilinin Beşiri ilçesinde merkezdeki ve köylerdeki tespit edilmiş olunan çocukların sünnetini yapmak için kullanıyoruz. Onlar için buradayız. 2009 yılında arkadaşlarımla birlikte her perşembe akşamı yaşlı ve ev ziyaretleriyle başlamış olup, kurmuş olduğumuz bir grubumuz var. Grubumuzun amacı kardeşlik, kaynaşma, sevgi ve gönül köprüsü kurmaktır. Türkiye’nin her yerinde, her toprağında ihtiyaç sahibi insanlara bir şeyler yapabilme amacındayız. Gün ve aylar geçtikçe toplu sünnet organizasyonları yaptık, okullarında anasınıfı olmayan okullara anasınıfı kurduk, hastanelerde oyun parkı olmayan hastanelere oyun parkı kurduk, maddi açıdan evlenme sıkıntısı yaşayan çiftlerimizi evlendirdik, kıyafet yardımları yaptık” dedi.

“En büyük destekçimiz eşlerimiz”

98 çocuğu sünnet ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Kapı, şunları kaydetti:

“Bu yıl Batman iline bağlı Beşiri ilçesinde geleneksel hale getirmiş olduğumuz dördüncü etkinliğimizi kutluyoruz. Kaymakamlıkla ve hastaneyle işbirliği içerisinde 98 çocuğumuzu sünnet ettirmenin vermiş olduğu mutluluğu yaşıyoruz. Bundan sonraki programlarımız devam edecek. Herkese örnek teşkil etmesini hedefliyoruz. Türkiye, bu vatan, bu millet hepimizin. Bizler gibi evde oturan kadınlarla, bu gönül köprüsünde hep birlikte el ele verip daha çok ileriye yürümeyi umuyoruz. Bizler bu işleri yaparken en büyük desteğimiz eşlerimiz.”

Çocuğu sünnet edilen Nihal Okan, “Çok mutlu olduk. Güzel bir şey, Allah razı olsun. Çocuklarımız bizden daha mutlu” diye konuştu.

Bedriye Sidar ise “İzmir’den bizler için geldiler. Allah razı olsun. Çocuklarımızı sünnet yaptırdılar. Çok memnun olduk” ifadelerini kullandı.