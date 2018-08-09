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09 Ağustos 2018 16:29

Kocası tarafından vurulan genç kadın hayatını kaybetti

Batman’da dün sabah eşi tarafından başından vurularak ağır yaralanan Kübra Oğur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kocası tarafından vurulan genç kadın hayatını kaybetti

09 Ağustos 2018 16:29


Olay, dün sabah Pınarbaşı Mahallesi Sevgi Caddesi’nde meydana geldi. Özel bir rehabilitasyon merkezinde çalışan 1 çocuk annesi 24 yaşındaki Kübra Oğur, 9 yıllık evliliğini bitirmek istiyordu. Eşi Bilal Oğur’dan (35) boşanmak istediği için kocası tarafından başından silahla vurulan Kübra Oğur, bir hafta önce babaevine dönmüştü. Genç kadının daha önce 3 kez koruma talep ettiği iddia edilirken, emniyet yetkilileri ise Oğur’un kocası hakkında şikayette bulunduğunu ancak koruma talebinde bulunmadığını söyledi. Sabah işe gittiği sırada kocası Bilal Oğur tarafından başından vurulan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kübra Oğur yaşamını yitirdi. Kübra Oğur’un cenazesi Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.




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