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31 Aralık 2016 11:46

KOSGEB’den 55 KOBİ’ye 2 milyon 750 bin destek

KOSGEB’den 55 KOBİ’ye 2 milyon 750 bin destek

31 Aralık 2016 11:46

Batman’da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme (KOSGEB) İl Müdürlüğü kendilerine projeleriyle başvuran 571 Küçük ve Orta Boy İşletmeler’den (KOBİ) 55 kişiye 50 bin TL’den toplamda 2 milyon 750 bin TL destek vererek yeni yılda piyasaya ciddi bir para akışının girmesini sağlayacak.
2016 yılı sonu itibari ile KOSGEB’e başvuruda bulunan ve değerlendirme sonucunda desteklemeyi hak eden 55 asil ve 18 yedek KOBİ’nin işlemlerinin bitme aşamasına geldiği bildirildi. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan KOSGEB İl Müdürü Evren Arıkan, yeni yılda piyasanın ciddi anlamda canlanacağını söyledi. Batman’da 55 KOBİ’ye verilen 50’şer bin liralık desteğin faizsiz kredi olduğunu belirten Arıkan, ilk taksitlerin 1 yıl sonra 3 ayda bir 8 ayrı eşit taksit şeklinde faizsiz olarak ödenmeye başlanacağını belirtti. Arıkan, KOBİ’lere olan desteğin Türkiye genelinde yüzde 6 iken Batman’da yüzde 10 kabul görülerek diğer illere göre daha avantajlı durumda olduklarını dile getirdi. 2012 yılında KOSGEB’in kurulumuyla bugüne kadar 5 bin 65 kişinin uzman eğitmenlerden eğitim olarak ‘Girişimcilik Belgesi’ almaya hak kazandığını belirten Arıkan, “5 bin 65 kişiden 670 kişi işini kurdu. 2016 yılında bin 200 kişi belge alıp bunlardan da 200 tanesi kendi işini kurdu. Bu da Batman için büyük bir başarı. Bütün bunlara rağmen, bizler bunlarla yetinmeyeceğiz. Çünkü ciddi anlamda Batman’da talep var. Bu taleplerin yeni yılda karşılanması ve daha fazla projenin kabul olması için girişimlerimiz olacaktır” dedi.



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