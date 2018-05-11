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11 Mayıs 2018 09:56

Köy okulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Gürgenli köyü Ortaokulunda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları 43 projeyi sergiledi.

Köy okulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

11 Mayıs 2018 09:56


Projelerin hazırlanmasında öğrencilere danışman öğretmenlik görevini üstlenen Gürgenli Köyü Ortaokulu fen bilimleri öğretmeni Semih Kavas, projelerin hazırlanmasında kullandıkları malzemelerin birçoğunun atık malzemelerden oluştuğunu belirterek, yapılan bu projelerle öğrencilerinin sadece bilimi öğrenmediklerini aynı zamanda öğrencilerde çevre bilincini de oluştuğunu belirtti. Kavas, “Yaptığımız bu projelerle öğrencilerimizin bilime ilgisinin derslerindeki başarılarını artıracağını düşündüm. TÜBİTAK’ın 4006 Bilim Fuarı kapsamında okulumuzda 43 proje yaptık. İkisinin danışmanlığını Matematik öğretmenimiz Mesude Yıldız, 41’nin ise danışmanlığını ben yaptım. Projelerimiz arasında köyümüzde elektrik kesintilerinin fazla olmasından dolayı ışıklı kalem projesi, sineklere karşı sineksavar mum, tişört katlama makinesi, çizgi film makinesi, buhar motoru, havada duran oyuncaklar ile öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre birçok çalışma vardır. Ayrıca ’Temiz Taraftar Projesi’ adı altında öğrenciler kendi tutmuş olduğu takımların kovalarına geri dönüştürülebilecek cam, plastik ve kağıt gibi malzemeler topladı. Bu vesileyle hem köyümüzü temizledik hem de bir buçuk ton civarında geri dönüşüm malzemesi biriktirdik. Topladığımız malzemelerin bir kısmını da yaptığımız bu projelerde kullandık. Umarım köy okullarında bu projeler ve fuarların sayısı artar ve öğrencilerin bilime, öğrenmeye ve eğitime bakış açıları değişir” dedi.




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