Köyde engelsiz yol kalmadı

Köy muhtarı engellileri unutmayarak bazı evlerde olan engelliler için kapıya kadar parke taşı döşeterek yolun engellilere ’engel’ olmasını önledi.

Köy muhtarı Fesih Göymen’in çabaları ile ayrıca Batman İl Özel İdaresi desteğiyle köy yoluna asfalt yaparak daha önce de tek çeşmeden bidonlarla evlerine su getiren köy sakinleri için köye su şebekesi çektirildi. Karayün köy muhtarı Fesih Göymen “Karayün merkez köy olduğu halde 2013 ile 2014 kadar hiçbir evde su yoktu. 170 hanelik köy olduğu halde sadece bir çeşmeden bidonlarla su alıyorlardı. Batman Valisinden ve İl Özel idare müdürlüğünden Allah razı olsun bütün evlere su şebekesi çekti. Bütün yollarımıza parke taşı yapıldı. Köyümüzde bulunan okul onarıldı, okulun etrafı parke taşı ile döşendi. Şuanda bütün evlerde su akıyor. Bütün engelli yollarımıza parke taşı yaptılar. Engelli olan vatandaşlarımızın evlerine kadar hepsi parke taşı yapıldı. Önceliğimiz engeli olan vatandaşlarımızın evlerinin önünü yapmak oldu. Engeliz bir yol kalmadı. Yetkililere çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Köy muhtarının girişimleri sonucu Batman Valiliği ve İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından köyde yapılan parke taşı döşeme çalışmaları ve içme suyu şebekesi köylüler tarafından taktirle karşılandı. Parke taşı döşemeleri sırasında köyde bulunan engelli vatandaşların evlerine kadar çalışmalar yapılarak, yolun engelli vatandaşlara engel olması önlendi. Köydeki engelli vatandaşlar yapılan hizmetten dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.