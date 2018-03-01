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01 Mart 2018 12:04

Köylere Hizmet Götürme Birliğine ’Çalışkan Kurum Halk Ödülü’ verildi

Batman’ın Sason ilçesinde bulunan kurumlar arsında yapılan 2017’de en çalışkan kurum anketinde birinci olan Sason Kaymakamlığı bünyesine bulunan Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Serdar Şahin’e ilçedeki STK başkanları tarafından plaket verildi.

Köylere Hizmet Götürme Birliğine ’Çalışkan Kurum Halk Ödülü’ verildi

01 Mart 2018 12:04


Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Serdar Şahin’in makamında ziyaret eden Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Kemal Belge, Toç-Bir Sen İlçe Başkanı Mutalip Çelik, Diyanet Sen İlçe Başkanı İlhan Güngördü, Sağlık Sen İlçe Başkanı Nihat Avcu, Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı Fikret Şahin, ilçedeki mahalle ve köy muhtarları temsilcileri ilçede yapılan bir anket sonucunda 2017 yılı içerisinde en çalışkan kurum olarak seçilen Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Serdar Şahin’e plaketini takdim etti. Aldığı plaketin kendisini daha da motive edeceğini belirten Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Serdar Şahin, ilçeye daha iyi hizmet sunabilmek için daha fazla çaba sarf edeceğini belirterek, bu ödülü kendisine layık görenlere teşekkür etti.




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