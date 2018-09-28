Kozluk emniyeti 'Bilinçli Gençlik ve Güvenli Yarınlar' projesini tanıtı

Batman'ın Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Bilinçli Gençlik ve Güvenli Yarınlar' projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kozluk 29 Ekim İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen programa Kaymakam Osman Bilici, Cumhuriyet Başsavcısı Nevzat Sürme, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Mutlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Halil Başar, Jandarma Komutanı Selim Kasacı, ilçe idare şube başkanları, okul yöneticileri ve öğretmeler katıldı. Komiser Yardımcısı Mehmet Özekin, tarafından tanıtılan proje ile yaşayan çocukların ve gençlerin sosyal hayatlarını zenginleştirerek bilgi ve birikimlerini arttırmayı, milli ve manevi duyguları geliştirmeyi, toplum ve polis arasında çift yönlü etkin bir iletişim sağlayarak suçla mücadeleyi toplumun geneline yaymayı, polisin suç ile mücadeleye yönelik faaliyetlerini topluma aktarmayı ve gençleri suçtan, zararlı alışkanlıklardan korumayı, aileleri çocukların maruz kalabileceği tehlikeler konusunda bilgilendirerek daha bilinçli ve güvenilir yarınlara kavuşturmayı hedeflendiğini belirterek proje kapsamında sinema, piknik, gezi ve uçurtma şenliği gibi etkinliklerin yapılacağını belirtti. Proje ile ilgili yapılan bilgilendirme toplantısının ardından ilçe emniyet müdürlüğü tarafından programa katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.