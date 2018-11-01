Kozluk kırsalında tespit edilen EYP imha edildi

Batman'ın Kozluk ilçesi ile Sason ilçeleri arasında bulunan Gümüşörgü köyü kırsalında güvenlik güçleri tarafından tespit edilen el yapımı patlayıcı (EYP) kontrolü olarak imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Batman'da güvenlik güçleri tarafından arazide yürütülen arama tarama faaliyetleri kapsamında, Kozluk ile Sason ilçeleri arasında bulunan Gümüşörgü köyü kırsalında tuzaklanmış bir adet el yapımı patlayıcıyı tespit etti. Tespit edilen EYP alınan güvenlik tedbirlerinin ardında uzman ekipler tarafından kontrollü olarak imha edildi.