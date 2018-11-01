İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kozluk kırsalında tespit edilen EYP imha edildi

Batman’ın Kozluk ilçesi ile Sason ilçeleri arasında bulunan Gümüşörgü köyü kırsalında güvenlik güçleri tarafından tespit edilen el yapımı patlayıcı (EYP) kontrolü olarak imha edildi.

Batman'ın Kozluk ilçesi ile Sason ilçeleri arasında bulunan Gümüşörgü köyü kırsalında güvenlik güçleri tarafından tespit edilen el yapımı patlayıcı (EYP) kontrolü olarak imha edildi.


Edinilen bilgiye göre, Batman'da güvenlik güçleri tarafından arazide yürütülen arama tarama faaliyetleri kapsamında, Kozluk ile Sason ilçeleri arasında bulunan Gümüşörgü köyü kırsalında tuzaklanmış bir adet el yapımı patlayıcıyı tespit etti. Tespit edilen EYP alınan güvenlik tedbirlerinin ardında uzman ekipler tarafından kontrollü olarak imha edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.