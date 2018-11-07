Kozluk'ta 40 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 40 yeni güvenlik korucusu, bir aylık eğitimlerinin ardından düzenlenen yemin töreniyle görevlerine başladı.

Törende konuşan Kaymakam Osman Bilici, güvenlik korucularının jandarma teşkilatının asli unsuru olduğunu, son yasal düzenlemelerle güvenlik korucularının sosyal ve özlük haklarında önemli iyileştirmelerin yapıldığını, güvenlik korucularının vatanın ve milletin huzur ve güvenliği için 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla terörle mücadelede yurt içinde ve yurt dışında büyük kahramanlıklar ve fedakarlıklar gösterdiklerini, bu zor coğrafyada terörle mücadelede yeni bir noktaya gelindiğini ve bu mücadelede başarılı olmak için ülke olarak askeri, siyasi ve ekonomik alanda güçlü olmak gerektiğini ifade ederek göreve yeni başlayan güvenlik korucularına başarılar diledi.

Konuşmanın ardından, 40 güvenlik korucusu Türk bayrağı ve silaha el basarak yemin etti. Törenin sonunda; eğitim, atış ve spor faaliyetlerinde başarılı olan yeni güvenlik korucularına Kaymakam Osman Bilici ve Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık tarafından takdir belgeleri takdim edildi. 29 Ekim İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen yemin törenine Kaymakam Osman Bilici, Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık, kurum amirleri, STK temsilcileri, güvenlik korucuları ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.