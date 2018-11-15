Kozluk'ta 41 projeye 19 milyon 331 bin TL harcandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB), 2018 Kasım ayı olağan meclis toplantısında konuşan Kaymakam Osman Bilici, 41 özel proje için 19 milyon 331 bin TL'nin harcandığını belirtti.

Kozluk'ta KHGB olağan meclis toplantısı düzenlendi. Hükümet Konağı Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Osman Bilici, birlik meclis üyeleri, köy muhtarları ve İlçe İdare Şube Başkanları katıldı. Toplantıda 2018 yılında yapımı devam eden ve tamamlanan yatırımlar ile ilgili sunumun yapılması, 2019, 2020, 2021 yıllarına ait tahmini bütçeleri ve 2019 yılı çalışma programı görüşüldü. 2018 yılında genel ve özel bütçeden aktarılan kaynaklarla, ilçeye bağlı köy ve köy altı yerleşim birimlerinde uygulanan 41 özel proje için toplam 19 milyon 331 bin TL'nin harcandığını belirten Kaymakam Bilici, muhtarların yereldeki kamu görevlisi olarak vatandaşlarla birlikte hizmetlere sahip çıkması gerektiğini, yapılan hizmetleri korumanın, hizmetleri hayata geçirmek kadar önemli olduğunu ve 2019 yılında da bütçe imkanları dahilinde kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde vatandaşlara sunulacağını ifade etti.