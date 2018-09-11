Kozluk'ta 45 çiftçiye çilek fidesi dağıtıldı

Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan “Çilekçiliği Geliştirme Projesi” kapsamında Kozluk'ta 45 çiftçiye 675 bin çilek fidesi dağıtıldı.

Kozluk Taşlıdere Köyü'nde düzenlenen çilek fidesi dağıtım programına, Kaymakam Osman Bilici, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Şanlıurfa Bölge Birliği Müdürü Raif Atayık, Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Mehmet Demir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Hakkı Sağlam, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı. Kozluk'un Taşlıdere, Kaletepe, Ziyaret ve Çevrecik köyleri ile Sason ilçesini de kapsayan proje kapsamında 3 dekardan olmak üzere 45 çiftçiye toplam 675 bin çilek fidesi ve 6 bin 100 kilogram malç naylonun dağıtıldığı programda konuşan Kaymakam Bilici, proje finansmanının yüzde 70'i olan 230 bin TL'nin GAP Kalkınma İdaresi tarafından hibe destek programı kapsamında karşılandığını belirtti. Bilici, “Çiftçilerimizin çilek yetiştirmenin yanında fıstıkçılık, bağcılık vb. diğer tarımsal ürünleri de yetiştirmeleri halinde devlet desteklerinin devam edecektir. Çiftçilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden destek alması gerekmektedir. Proje desteklerinde Tarım ve Orman Müdürlüklerinin de çiftçilere rehberlik yapması gerekmektedir. Bu projelerle ilçemizi tarım alanında kalkındıracağız. Tüketici toplumdan üretici topluma geçmede tarımsal üretim ve tarımsal kalkınmanın önemini biliyoruz. Bu kapsamda çiftçilerimize bol kazançlar diliyorum” dedi.