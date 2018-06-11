Kozluk’ta Afrin kahramanları onuruna iftar verildi

Afrin’de 75 gün terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden özel harekat polisleri onuruna şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Konukevinde verilen iftar yemeğine Kaymakam Osman Bilici, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Çağlar Sakinci, İlçe Emniyet Müdürü Oğushan Aykırı ve özel harekat polisleri katıldı. İftar yemeği öncesi kısa bir konuşma yapan Kaymakam Bilici, Polis Özel Harekatın, kurulduğu günden bu yana devletin bekası için, terörle mücadele başta olmak üzere vatanımızın hem içeride hem de dışarıda savunulmasında kutsal bir görev üstlendiğini belirtti.