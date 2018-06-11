Diğer
Kategoriler
11 Haziran 2018 15:03

Kozluk’ta Afrin kahramanları onuruna iftar verildi

Batman’ın Kozluk İlçe Kaymakamlığı tarafından Zeytindalı Harekatına katılarak Afrin’de terör örgütüne karşı mücadele eden özel harekat polisleri onuruna iftar yemeği verildi.

Kozluk’ta Afrin kahramanları onuruna iftar verildi

11 Haziran 2018 15:03


Afrin’de 75 gün terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden özel harekat polisleri onuruna şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Konukevinde verilen iftar yemeğine Kaymakam Osman Bilici, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Çağlar Sakinci, İlçe Emniyet Müdürü Oğushan Aykırı ve özel harekat polisleri katıldı. İftar yemeği öncesi kısa bir konuşma yapan Kaymakam Bilici, Polis Özel Harekatın, kurulduğu günden bu yana devletin bekası için, terörle mücadele başta olmak üzere vatanımızın hem içeride hem de dışarıda savunulmasında kutsal bir görev üstlendiğini belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç