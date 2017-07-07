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07 Temmuz 2017 13:17

Kozluk’ta başarılı 40 öğrenci Karadeniz gezisiyle ödüllendirildi

Batman’ın Kozluk ilçesinde TEOG’da dereceye giren 40 öğrenci Karadeniz turuna gönderildi.

Kozluk’ta başarılı 40 öğrenci Karadeniz gezisiyle ödüllendirildi

07 Temmuz 2017 13:17

4 gün boyunca Karadeniz’i gezen çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.


Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, TEOG’da dereceye giren öğrencilere verdiği sözü tuttu. İlçede derece yapan 40 öğrenci, Karadeniz turuyla ödüllendirildi. İlçeden yola çıkan öğrenciler, Erzurum’da verilen öğle yemeğinin ardından Artvin istikametinden Rize’ye doğru devam etti. 4 gün süren gezide öğrenciler, Ardeşen Etnografya müzesi, Fırtına Deresi, Zil Kale, Ayder Yaylası, Trabzon Uzun Göl’ü gezdi. Rize’nin Ardeşen İlçe Kaymakamlığının da destekleriyle düzenlenen tura katılan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.




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