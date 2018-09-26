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Kozluk'ta film günleri için start verildi

Batman’ın Kozluk ilçesi Kültür Sanat Topluluğu tarafından haftalık gösterilecek film günlerinin ilk gösterimi ilçenin tarihi mekanı Kozluk Kalesinde yapıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesi Kültür Sanat Topluluğu tarafından haftalık gösterilecek film günlerinin ilk gösterimi ilçenin tarihi mekanı Kozluk Kalesinde yapıldı.


Batman'ın Kozluk ilçesi Kültür Sanat Topluluğu tarafından haftalık gösterilecek film günlerinin ilk gösterim dün akşam ilçenin tarihi mekanı Kozluk Kalesinde yapıldı. Gönüllü öğretmenlerin oluşturduğu Kozluk Kültür Sanat Topluluğu tarafından organize edilen "Miral" adlı film gösterimi büyük ilgi gördü. Topluluk adına konuşan Murat Işık, "İlçemizde bu tür etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Film gösterimi daha önce ilçemizde yapılmadı ve ilk defa halkı tarihi Kozluk Kalesinde açık hava sinemasıyla buluşturduk. Film günlerimiz her hafta düzenli olarak farklı mekanlarda yıl boyu devam edecek. İlçemizi bu tür kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturmak için gönüllü öğretmen arkadaşlarla beraber çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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