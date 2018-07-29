Kozluk’ta "Genç Çiftçi Projesi"

Kozluk’ta Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında bir program düzenlendi. Düzenlenen programa Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bahar Seyfioğlu, hak sahipleri ve vatandaşlar katıldı. Yapılan 585 başvurudan 2 manda, 26 sığır, 10 koyun, 4 arıcılık ve 3 kapama meyve bahçesi projesi olmak üzere toplamda kabul edilen 45 proje ilçede uygulamaya konuldu.

Programda konuşma yapan Kaymakam Bilici, proje ile 45 aileye yeni istihdam kapısı açıldığını belirterek, “Proje kapsamında hayvan dağıtımları süreç içerisinde devam edecek. Projelerin uygulama sürecinde gerekli bilgilendirme ve denetimler ilçe müdürlüğümüzce yapılacak” dedi.

Proje kapsamında hayvan sahibi oldukları için çok mutlu olduklarını ifade eden genç çiftçiler, devletin kendilerine sunmuş olduğu bu fırsattan dolayı Kaymakam Bilici’ye ve yetkililere teşekkür etti.