Kozluk’ta güvenlik güçleri için kurban kesildi

Kozluk İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Kaymakam Bilici, Jandarma Yüzbaşı Çağlar Sakinci ve diğer rütbeli personeller tarafından karşılandı. İlçe Jandarma komutanlığını gezen Kaymakam Osman Bilici, komutanlardan yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı. Daha sonra asker ve güvenlik korucuları ile buluşan Kaymakam Bilici, beraberinde getirdiği kurbanı, güvenlik güçlerine kurban olarak adayarak dualar eşliğinde kestirdi.

Kurban kesimi sonrası askerlere seslenen kaymakam Bilici, “Cennet vatanımızı hem iç hem de dış tehditlere karşı koruyan siz Mehmetçiklerimiz ile güvenlik korucularımızın tüm kazalardan ve belalardan korunması için bu kurbanı kestik. Vatanımızın dört bir köşesinde iç ve dış mihraklara karşı mücadele eden bütün güvenlik güçlerimize görevlerinde kolaylıklar diliyorum. Görevinizde, hiçbir zaman dikkat ve tedbiri elden bırakmayacaksınız. Dikkatsizlik ve tedbirsizliğin doğurduğu sonuçlar çok ağırdır. Allah, bütün güvenlik güçlerimizi kaza ve belalardan korusun. Vatanımız için hayatını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şifa diliyorum” dedi.

Kurban kesiminin ardından kaymakam Bilici, İlçe Jandarma Komutanlığında yapımı tamamlanma aşamasında olan park ve sosyal tesisi gezerek yerinde inceledi.